В марте возобновит движение поезд Минск-Новоалексеевка

С 26 марта расписание железнодорожного вокзала ст. Мелитополь пополнится еще одним скорым поездом – № 100 сообщением «Новоалексеевка-Минск». Учитывая возросший спрос, руководство «БЖД» (Белорусской железной дороги) решило продлить маршрут движения этого состава до Новоалексеевки уже в конце марта, сообщили в пресс-службе Укрзалізниці. Так, в сторону Минска из Мелитополя с 28 марта по 28 мая этот поезд будет отправляться по четным числам в 23:15, а с 26 марта по 30 мая прибывать в Мелитополь в обратном направлении в 8:06, также по четным числам.

Последний рейс поезд №100 совершит через Мелитополь 12 декабря.

По материалам: РИА-Мелитополь