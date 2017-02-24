В Херсоні буде проведено щорічну дезінфекцію водопровідних мереж

З метою забезпечення населення міста якісною питною водою та запобігання розповсюдженню у весняно-літній період шлунково-кишкових інфекцій міським комунальним підприємством "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" буде проведено щорічну дезінфекцію та промивання водопровідних мереж за наступним графіком:
28-29 березня – водопровідні мережі Карантинного острова;
19-21 квітня – мікрорайон "Корабел";
25-26 квітня – водопровідні мережі міста.
Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради