В Херсоні буде проведено щорічну дезінфекцію водопровідних мереж

З метою забезпечення населення міста якісною питною водою та запобігання розповсюдженню у весняно-літній період шлунково-кишкових інфекцій міським комунальним підприємством "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" буде проведено щорічну дезінфекцію та промивання водопровідних мереж за наступним графіком:

28-29 березня – водопровідні мережі Карантинного острова;

19-21 квітня – мікрорайон "Корабел";

25-26 квітня – водопровідні мережі міста.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міської ради