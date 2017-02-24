Главу Херсонского облсовета избрали на должность первого вице-президента Федерации бокса Украины

Представители Херсонской облорганизации Федерации бокса Украины приняли участие в отчетно-выборной конференции Федерации бокса Украины. Делегаты от всех областных федераций выбрали руководство ФБУ на следующий Олимпийский цикл. Президентом Федерации бокса Украины на следующий срок решили переизбрать Владимира Продивуса. Владислава Мангера избрали на должность первого вице-президента Федерации бокса Украины. Президент Херсонской областной организации Федерации бокса Украины Александр Трутнев решением участников конференции вошел в состав исполкома Федерации бокса Украины.

Об этом сообщает Херсонская областная федерация бокса Украины