У минулому році у 6 районах Херсонщини не прийнято в експлуатацію жодного метра житла

В області прийнято в експлуатацію 82,1 тис. м2 загальної площі житла, що на 27,3% менше порівняно з 2015 роком. За рахунок коштів Державного бюджету прийнято в експлуатацію 0,4 тис. м2, що склало 0,4% у загальному обсязі в області. У 2016 році у Великолепетиському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Горностаївському, Іванівському та Новотроїцькому районах не прийнято в експлуатацію жодного метра житла. Фізичними особами зведено 235 будівель загальною площею 43,8 тис. м2, що склало 45,6% введення 2015 р.

У Херсоні прийнято в експлуатацію 63,2% від загального обсягу житла, що на 25,9% більше введення 2015 р.

ГУ статистики у Херсонській області