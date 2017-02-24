Херсонские патрульные задержали мужчину и женщину, которые за ночь совершили 4 кражи (фото)

Вчера ночью патрульным поступил вызов о краже из аптеки на пр. Святых Кирилла и Мефодия (Димитрова). Инспекторы установили, что злоумышленники повредили двери и зашли в помещение. Через какое-то время стало известно, что на этом же проспекте неизвестные проникли еще в одну аптеку и вынесли оттуда кассовый аппарат. Его полицейские нашли недалеко от входа. Патрульные, патрулирую территорию, на ул. Рабочей заметили автомобили одной из служб охраны. Как оказалось, они прибыли в магазин, в котором неизвестные также совершили кражу. В этом помещении работали камеры видеонаблюдения.

Инспекторы пересмотрели их и установили приметы и количество воров. На место также вызвали следователей.

Около 3:00 другой экипаж получил информацию о краже из магазина на углу пр. Ушакова и ул. Кулика. Заявитель сообщил, что видел неизвестного мужчину, который побежал в сторону железнодорожного вокзала. На Привокзальной площади инспекторы заметили гражданина, похожего по описанию. С ним была женщина. Во время поверхностной проверки у них обнаружили значительное количество купюр и две перчатки из разного материала.

Также эти мужчина и женщина оказались похожими на злоумышленников, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине на ул. Рабочей.

Обоих задержали и передали следователям, сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook.



