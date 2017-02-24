В Херсоне патрульные задержали двух человек с признаками наркотического опьянения

23 февраля около 14:00 херсонским патрульным сообщили, что неизвестный стучит в дверь одной из квартир дома на ул. Черноморской. Один из экипажей отправился по адресу. На месте инспекторы увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения. Во время поверхностной проверки у него обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, и элемент устройства для его употребления. Около 23:00 в помещении автовокзала внимание патрульных привлекли 2 мужчин, которые «вели подозрительно, избегали визуального контакта». Во время поверхностной проверки у одного из них инспекторы обнаружили порошкообразное вещество белого цвета, похожее на наркотическое. В обоих случаях на место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook