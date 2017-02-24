Херсонські прикордонники та митники виявили заборонені товари на майже 115 тис. гривень

Прикордонники Херсонського загону спільно з співробітниками Державної фіскальної служби продовжують заходи по виявленню та припиненню протиправної діяльності в морських портах. 22 лютого в пункті пропуску «Дніпро-Бузький морський торговельний порт» під час огляду іноземного судна військовослужбовці відділу «Миколаїв» спільно з представниками Миколаївської митниці виявили 18 блоків цигарок, 5 броньованих шоломів та 5 бронежилетів китайського виробництва, які знаходились в шафі в одній з кают. Виявлені товари вилучені співробітниками митниці, а загальна сума оцінки склала 114 500 грн.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов