Херсонські прикордонники відмовились «вирішувати питання» за гроші

22 лютого до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» на автомобілі «MERCEDEC VITO» прибув громадянин України. Під час огляду транспортного засобу херсонські прикордонники виявили заборонені для переміщення через адмінмежу товари народного споживання. Щоб військовослужбовці «закрили очі» та безперешкодно пропустили автомобіль, чоловік запропонував грошову винагороду у розмірі 100 гривень. Від хабаря прикордонники відмовились та проінформовали представників Національної поліції, а про виявлені товари повідомили представників Державної фіскальної служби.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов