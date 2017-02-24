22 февраля херсонское УВО "ХАБАД" посетила делегация всемирной еврейской организация "Джойнт" под руководством Аарона Вайса. ("Джойнт" от англ. "American Jewish Joint Distribution Committee" – "Американский еврейский объединённый распределительный комитет" — крупнейшая еврейская благотворительная организация, созданная в 1914 году). Аарон Вайс – историк и общественный деятель, ему 90 лет, но он полон идей. Он – живой свидетель Холокоста. Аарону тогда было 12 лет. Представители школьного парламента рассказали, как проходит жизнь учеников в школе.

Как они поддерживают связь с ветеранами, как изучают и рассказывают другим об истории Холокоста. После встречи с учениками делегация "Джойнт" встретилась с администрацией школы.

По материалам: 0552.ua