Херсонские пограничники на админгранице с Крымом задержали 3 авто с сомнительными документами

23 февраля в КПВВ «Каланчак» на автомобиле «FORD FOCUS» прибыл гражданин Украины, который ехал из Херсона в Армянск. Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что доверенность на право управления авто, возможно, поддельная, т.к. в ней не было подписи владельца. Еще один гражданин Украины пытался попасть на материковую часть из Крыма на автомобиле «TOYOTA COROLLA», предъявив пограничникам недействительные документы. Доверенность на право управления авто выдана на основе другой недействительной доверенности.

Об обоих случаях пограничники проинформировали полицию.

24 февраля пограничники Бердянского отряда в КПВВ «Чонгар» задержали автомобиль «FIAT» под управлением 26-летнего гражданина Украины, который ехал в Харьков.

Во время прохождения процедуры оформления военнослужащие установили, что свидетельство о регистрации машины поддельное.

Об этом сообщил помощник начальника погранотряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.