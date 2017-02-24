Херсонцю виповнилось 100 років

23 лютого виповнилося 100 років херсонцю Олексію Івановичу Кускову. Народився Олексій Іванович у Алтайському краю, Усть-Пристанського району у селі Слодянка у багатодітній сім’ї сибірського козака. Мав 7 братів та сестер. У 1941 році його було призвано до складу Діючої Армії Західного фронту. Учасник бойових дій центрального та Білоруського фронтів, форсував Дніпро, кінець війни зустрів у Польщі у званні капітана. У 1977 році віз з сім'єю переїхал в Херсон. Олексій Іванович має такі нагороди: 5 медалей – «За Відвагу», «За визволення Варшави», «Перемоги і Свободи» (Польща), «За перемогу над Німеччиною в Великій вітчизняній війні 1941-1945 рр.», орден Богдана Хмельницького.

Має дочку, сина, 4 онуків,правнучку.

На сьогодні у Херсоні мешкає 14 осіб, яким виповнилося 100 років та старші, повідомляється на сайті Херсонської міської ради.