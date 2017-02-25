Завтра херсонцам бесплатно покажут испанский фильм, получивший приз Каннского кинофестиваля

В воскресенье, 26 февраля, в культурном центре "Kherson Art Hub" в Клубе изучения всемирной кинокласики слушатели познакомятся с испанской лентой "Добро пожаловать, мистер Маршалл" Луиса Гарсия Берланга. Фильм считается классикой испанского кинематографа. Кинокартина получила Международный приз Каннского кинофестиваля (1953). "Добро пожаловать, мистер Маршалл" – это история, которая произошла в испанском городке. Жители узнают о приезде американских дипломатов и начинают готовиться к приему так, чтобы точно поразить своих гостей в надежде получить помощь по плану Маршалла.

Начало кинопокоза в 15:00. Вход бесплатный. "Kherson Art Hub" находится на ул. Гимназической (Красностуденческая), 30А.

По материалам: 0552.ua