Херсонские патрульные изъяли у водителя наркотики

Вчера около 5:00 в Херсоне на ул. Полковника Кедровского (Буденного) инспеуторы патрульной полиции увидели автомобиль Honda Prelude с неосвещенным номерным знаком. После его остановки патрульные заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Полицейские провели поверхностную проверку и обнаружили у мужчины порошкообразное вещество белого цвета, похожее на наркотики. На место вызвали следственно-оперативную группу. Водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения. На него составили админпротокол по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).

Об этом сообщила Патрульная полиция Херсона в Facebook