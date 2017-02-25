В Херсоне патрульные задержали двух юношей, которые хотели украсть металл на заброшенной АЗС

23 февраля около 17:00 на ул. Портовой в Херсоне один из патрульных заметил, что в здании заброшенной АЗС кто-то прячется. На замке двери полицейские обнаружили повреждения. В помещении они увидели парней 19-ти и 16-ти лет, как оказалось без определенного места жительства. Старший, установили инспекторы, неоднократно имел проблемы с законом. Юноши рассказали, что хотели украсть металлические конструкции, чтобы отнести их в пункт приема.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook