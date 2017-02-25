В Зеленовке пропал 15-летний юноша Дата публікації 25.02.2017 Автор: Редакція Ушел из дома в Зеленовке и не вернулся 15-летний Сергей Осадчий. Об этом сообщил Kherson.net.ua Можливо буде цікаво: В Херсонской облати пропал 7-летний ребенок В Херсонской области пропал 21-летний парень В Херсоне пропал 15-летний мальчик На Херсонщине, по пути в школу, пропал 12-летний мальчик В Зеленовке пропала 18-летняя девушка Залишити відповідь Скасувати відповідь Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *Коментар Ім'я * E-mail * Сайт Капча * .