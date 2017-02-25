В Зеленовке пропал 15-летний юноша

Дата публікації Автор:

0-02-05-3c2569eУшел из дома в Зеленовке и не вернулся 15-летний Сергей Осадчий.

Об этом сообщил Kherson.net.ua

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