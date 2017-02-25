У Херсоні відбудеться концерт відомої скрипальки Лідії Футорської

17 березня у Херсоні відбудеться концерт Лідії Футорської з оркестром «Гілея». Диригент – Сергій Хоровець (Львів). Лауреат міжнародних конкурсів, відома українська скрипалька Лідія Футорська своїм талантом підкорила не лише кращі концертні зали України, а й Європи. Концертувала у Польщі, Словаччині, Угорщині, Австрії, Німеччині, Італії, Швеції. Її талант, сміливість, артистизм викликають захоплення числених шанувальників та отримують міжнародне визнання завдяки віртуозній виконавській майстерності.

Джерело: 0552.ua