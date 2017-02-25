У Херсоні відбудеться концерт відомої скрипальки Лідії Футорської

Дата публікації Автор:

16807353_1081742615287480_3356257151754105223_n17 березня у Херсоні відбудеться концерт Лідії Футорської з оркестром «Гілея». Диригент – Сергій Хоровець (Львів). Лауреат міжнародних конкурсів, відома українська скрипалька Лідія Футорська своїм талантом підкорила не лише кращі концертні зали України, а й Європи. Концертувала у Польщі, Словаччині, Угорщині, Австрії, Німеччині, Італії, Швеції. Її талант, сміливість, артистизм викликають захоплення числених шанувальників та отримують міжнародне визнання завдяки віртуозній виконавській майстерності.

Джерело: 0552.ua

Можливо буде цікаво:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Капча зображення

*