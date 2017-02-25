Прикордонники на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом затримали чергову автівку з порушеннями

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image001Черговій спробі незаконного переміщенню транспортного засобу завадили прикордонники у контрольному пункті «Чонгар». Так, учора на автомобілі марки «Москвич» до контрольного пункту «Чонгар» із анексованого Криму прибув 48-річний мешканець Запоріжжя. Під час прикордонного контроль автівки прикордонники встановили, що VIN-код кузову транспортного засобу не співпадає із його реєстраційними документами. В подальшому, транспортний засіб прикордонники передали представникам фіскальної служби для проведення відповідних експертиз.

Прес–служба Бердянського прикордонного загону

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