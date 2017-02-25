Херсонские спасатели стали чемпионами Украины по футзалу

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08e989fe7e9a306b938de195ba0f8a73_XL24 февраля в Ровно состоялись полуфинальные и финальные матчи заключительной части чемпионата ГСЧС по футзалу. По итогам первого дня соревнований, в финал вышли спасатели Запорожской, Ровенской, Херсонской областей и Центра быстрого реагирования. В финальной игре между спасателями Херсонской области и Центра быстрого реагирования Сумской области со счетом 3:2 херсонцы одержали победу и стали чемпионами. Кроме того, Дмитрий Холоша из Херсона стал лучшим вратарем чемпионата. 

По материалам: Гривна. Новый формат

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