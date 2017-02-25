Новокаховские школьники изготовили 85 кормушек для птиц

В Новой Каховке ученики школы №5 приняли участие в акции «Допоможемо зимуючим птахам». Активисты учебного заведения провели агитационно-просветительскую работу по привлечению учащихся и их родителей к участию в конкурсе «Кормушка для птиц». Участники использовали: фанеру, коробки, пластиковые бутылки, пакеты из-под фруктового сока и другой подручный материал. Всего ученики изготовили 85 «столовых для пернатых», наполнили их кормом и развесили на территории школьного двора и у близлежащих омов. Ученики 10-А класса разместили их еще и в лесном массиве на берегу Каховского водохранилища.

По материалам: НК Онлайн