Херсонские боксеры привезли “золото” и “бронзу” с Международного турнира по боксу

Херсонцы в составе сборной Украины по боксу среди юниоров завоевали одну золотую и одну бронзовую медали на Международном турнире по боксу, посвященном 28 годовщине вывода войск из Афганистана. Эдвард Костыренко в весовой категории до 70 кг в полуфинале единогласным решением судей выиграл у Эвантадеса Скриплюка из Кишенева. В финальном бою наш боксер ввиду отказа секунданта одержал победу в первом раунде над Николаем Кывыржик из Тирасполя и завоевал золотую медаль соревнований.

Денис Скрипилев в весовой категории до 54 кг в первом бою раздельным решением судей одержал победу над боксером из Молдавии Иваном Губогло. А в полуфинале в напряженном бою он со счетом 1:2 уступил Алексею Иванову из Тирасполя, завоевав бронзовую медаль соревнований.

На турнире наших спортсменов сопровождал судья международной категории АИБА Богдан Черный.

Соревнования проходили в городе Тирасполь республики Молдова с 22 по 26 февраля.