На Херсонщине вакцины индийского производства для иммунизации детей до конца года хватит

За 2016 год на Херсонщине вакциной АКДС (анатоксин, коклюш, дифтерия, столбняк) индийского производства иммунизировали 22 937 детей. Из них на плохое самочувствие впоследствии жаловались родители 3261 ребенка, сообщает Новый день. Самые распространенные реакции — резкое повышение температуры, сильная боль в месте введения инъекции, опухание. Привить ребенка можно в частном медкабинете – одна доза стоит не меньше 800 грн. По словам главного внештатного педиатра облздравдепартамента Татьяны Карчевич, от индийской вакцины отказываться никто не будет.

На Херсонщине ее больше 60 тыс. доз – для иммунизации детей до конца года хватит.

По материалам: Гривна. Новый формат