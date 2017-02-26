В Херсонской области два рыбака провалились под лед

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77e56197beafde79adc54eba5c3611ce0a76944a_60024 февраля у Старой Збурьевки Голопристанского района 50-летний рыбак из Железного Порта ухнул в полынью со всем рыбацким снаряжением. Глубина в этом месте не превышала метра, но самостоятельно выбраться на сушу мужчина не смог – промокшая тяжелая одежда тянула на дно. На помощь подоспели очевидцы, которые доставили пострадавшего на берег. А потом «скорая помощь» с переохлаждением его госпитализировала. Тем же закончилась вылазка на реку 25 февраля и для 53-летнего рыболова из Олешек. Провалившись под лед на мелководье, он сумел выбраться сам, но также получил переохлаждение и попал в больницу.

По материалам: Херсонцы

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