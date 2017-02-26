В херсонском Дискуссионном клубе в марте будут показывать японские фильмы

В херсонском Дискуссионном клубе март объявлен месяцем японского кино, который приурочен к Году Японии в Украине. В клубе покажут 3 японских фильма. Так, первый показ состоится 5 марта. Кинолюбители смогут посмотреть фильми "Признания" (Kokuhaku). "Это фильм 2010 года у нас не очень известный, но достойный триллер, драма и некоторые говорят что совсем чуть-чуть ужасы, режиссёра Тэцуя Накасима", – отмечают организаторы. Начало сеанса в 13:00. Адрес киноклуба: Херсон, ул. Рабочая, 76а (библиотека-филиал №3).

По материалам: 0552.ua