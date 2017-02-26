Количество авиарейсов Херсон-Стамбул увеличивается

Turkish Airlines добавляет три дополнительных рейса на линию Херсон-Стамбул, доведя общую частоту полетов до 10 в неделю. Одновременно с увеличением частоты полетов кардинально будет изменено расписание. Если сейчас рейсы выполняются в середине дня, то с 26 марта расписание предусматривает полеты в утреннее и вечернее время. Рейсы из Стамбула в 6:35 и возвращением из Херсона в 9:20 будут выполняться по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Вечерние вылеты из Стамбула в 19:55 и из Херсона в 22:35 авиакомпания запустит по вторникам, средам, четвергам и пятницам.

По материалам: 0552.ua