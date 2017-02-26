МАУ открыли продажу билетов на регулярные авиарейсы Херсон-Киев

«Международные авиалинии Украины» открыли продажу билетов на регулярные рейсы Херсон-Киев, которые стартуют с 14 апреля. Перелет в обе стороны обойдется в 2,5 тыс. грн с учетом сборов и перевозки багажа. Самолет будет вылетать из Херсона в 6:30, из Киева — в 19:55. Время в пути составит 1 час 15 минут. На линии МАУ планирует задействовать региональный 48-местный самолет Embraer 145. Такой тип воздушного судна авиаперевозчик сейчас арендует у «Днеправиа» для рейсов из Киева в Черновцы и Ивано-Франковск. Рейс МАУ станет вторым регулярным направлением их Херсона.

С 2014 года в этот аэропорт из Стамбула летает Turkish Airlines. C 26 марта авиаперевозчик увеличит частоту рейсов с 7 до 10 в неделю.

По материалам: avianews.com