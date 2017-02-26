На Херсонщине полиция задержала “гастролеров” – серийных квартирных воров

Преступники «гастролировали» по территории области, совершая преступления в Херсоне, Каховке и Новой Каховке. От действий воров пострадали жители 1-х и 2-х этажей многоквартирных домов. На счету злоумышленников около 15 фактов краж планшетов, ноутбуков, фотоаппаратов, мобильных телефонов, денег и золотых украшений. "Кражи из квартир, совершенных по одной схеме, мы начали регистрировать в трех городах области с осени прошлого года. В квартиры на первых и вторых этажах злоумышленники проникали, отжимая металлопластиковые окна", – сообщил зам.начальника ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Цап.

Он добавил, что еще одной характерной особенностью всех преступлений было то, что возле подъездов воры демонтировали фонари или выкручивали лампочки.

"Хотелось бы обратить внимание жильцов первых и вторых этажей на усиление мер безопасности своих квартир, а именно: на установке решеток, надежных замков или охранной сигнализации", – сказал Цап.

После комплекса проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлениям причастны двое херсонцев 37-ми и 22-х лет, оба неоднократно судимые за кражи, разбойные нападения и незаконные завладения автомобилями.

Одного из них задержали в Херсоне оперативники Корабельного отделения полиции, когда злоумышленник пытался совершить кражу денег из рыбного магазина.

Также установлено, что мужчина причастен к краже изделий из серебра и денежных пожертвований из церкви.

Второго злоумышленника задержали оперативники Каховского отдела полиции, когда он пытался совершить очередную кражу. Установлено, что в Каховке мужчина скрывался у своей сожительницы.

По словам задержанных, кражи они совершали исключительно ночью. Перед этим проводили разведку: вечером следили за выбранной квартирой на наличие хозяев. Если свет не включался, они звонили в дверь. Убедившись, что хозяева отсутствуют, они выкручивали лампочки у подъезда, чтобы соседи их не заметили. В квартиры на первых и вторых этажах добирались по газовым трубам или через козырек над входом в подъезд, после чего отжимали металлопластиковые окна.

Преступников интересовали в основном деньги и золотые украшения. Забрав ценные вещи, на следующий день они их продавали на рынке или сдавали в ломбарды.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все места сбыта краденого.

Один из злоумышленников арестован, в отношении другого избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

По всем фактам открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области