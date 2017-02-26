У Херсоні до Служби порятунку завітали юні переселенці

24 лютого до Головного управління ДСНС України у Херсонській області завітали діти і дорослі, які тимчасово переміщені з зони АТО. Спершу психолог обласного відомства запропонував гостям Служби порятунку відвідати 20-у Державну пожежно-рятувальну частину по охороні Суворовського району Херсона. Вогнеборці розповіли про свої будні та продемонстрували спецтехніку і оснащення, що використовується рятувальниками у повсякденному житті. До екскурсії долучилися і мешканці обласного центру. Потім з психологом діти малювали. Завдання арт-терапевтичної вправи було намалювати себе у вигляді предмета, тварини або людини яким вони хотіли б стати.

Вправа мала виявити на стільки діти впевнені у своїх силах і можуть незнайому ситуацію зробити успішною.

Загалом психолог Служби порятунку зробив висновок, що за час перебування на таврійській землі діти адаптувалися і не мають яскраво виражених рис тривожності і невпевненості у собі.