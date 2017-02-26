Херсонским студентам расскажут, как подружиться с людьми с особыми потребностями

2 марта в Херсон приедут представители Центра духовной поддержки лиц с особыми потребностями "Эммаус" Надежда Надельная и Надежда Калачева, молодой человек с синдромом Дауна Роман Максимович, который работает в ОО "Лярш-Ковчег" (Львов). Они стремятся создавать новую модель общества, где ни один человек не является отвергнутым из-за своей умственной или физической неполноценности. Чтобы разрушить барьеры страха и вдохновить молодежь к общению и дружбе с людьми с особыми потребностями, они проводят просветительские презентации.

В прошлом году команда Центра "Эммаус" организовала около 60-ти таких встреч в разных областях Украины. Они посетили Краматорск, Славянск, Харьков, Днепр, Ужгород, Черкассы, Киев, Острог, Красилов, Смелу, Буск и Яворов.

Их целевая аудитория – студенты, представители общественных организаций, школьники, но не только. Члены Центра "Эммаус" также провели тренинги для работников 18-ти кафе и ресторанов, которым доступно объясняли, кто такие люди с особыми потребностями и как общаться с ними.

2 и 3 марта львовяне проведут презентации для студентов ХГУ и учащихся учебных заведений города.

По материалам: 0552.ua