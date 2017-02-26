На Херсонщині тривають навчання в рамках “Єдиного всеукраїнського дня стрільця”

У суботу, 25 лютого, під час проведення Єдиного всеукраїнського дня стрілка за участі військових та керівництва області відбулися чергові практичні виконання завдань загоном тероборони Білозерського району. За словами заступника військового комісара Херсонського обласного військового комісаріату, полковника Анатолія Бондарука у ході практичних занять військовозобов'язаними загону тероборони відпрацьовано тактичну підготовку на Олешківському полігоні.

«Спеціальні військово-планові навчання для учасників загонів територіальної оборони проводять щотижня. Такі заняття призначені для того, аби чоловіки відпрацьовували свої бойові навички», – наголосив він та додав, що завдяки чіткій активній позиції голови облдержадміністрації Андрія Гордєєва у минулому році проводилися такі заняття, де військовозобов’язаними були відпрацьовані практичні та методичні навички.

У навчаннях взяли участь понад п’ятдесят осіб, усі різного віку, професій та з різними бойовими вміннями, які впродовж кількох годин відновлювали навики вогневої та саперної підготовки. Також з ними проводилися заняття з тактичної медицини та бойової стрільби.

«Це плановий захід на території області, адже на випадок відкритої агресії у нас формуються підрозділи територіальної оборони. Їх призначення – охорона і оборона важливих державних та військових об’єктів», – розповів присутній на навчаннях заступник голови облдержадміністрації Вадим Чабан, який приїхав особисто перевірити хід занять та підбадьорити учасників – «Після тренувань на полігоні заплановані штабні навчання, де будуть доведені завдання до кожного командира підрозділу».

Про це повідомляє прес-служба Херсонської ОГА