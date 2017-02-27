Херсонська бібліотека ім. О. Гончара на перший весняний тиждень підготувала цікаві заходи

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара підготувала для свої відвідувачів цікавинки на перший весняний тиждень:
1 березня
16.00 – Відділ наукової інформації та бібліографії – Засідання клубу "Дивослово".
16.00 – Відділ документів іноземними мовами – Курси "Англійська для початківців".
2 березня
10.00 – Відділ обслуговування користувачів – "Грамотний тайм-менеджмент – запорука успіху" (тренінг).
16.00 – Відділ наукової інформації та бібліографії – Засідання клубу "Кліо".
УЇКЕНД У ГОНЧАРІВЦІ
4 березня
10.00 – Відділ мистецтв – Засідання клубу "Легко вивчати таку складну німецьку".
11.00 – Сектор обліку користувачів – "Лабіринтами Гончарівки" (екскурсія).
11.30 – Відділ наукової інформації та бібліографії – Курси української мови.
12.00 – Відділ рідкісних і цінних видань – "Відкриваючи світ книги" (екскурсія).
14.00 – Центр екологічної інформації – Засідання "Херсонського анімаційного клубу ХАК"
14.00 – Зала каталогів – "Точка перетину". Вечір сучасного танцю від студії "Insight".
5 березня
Відділ обслуговування користувачів – "Кобзар" – найулюбленіша книга усіх часів". Книжково-ілюстративна виставка однієї книги до 150-річчя перевидання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка.
10.00 – Відділ документів Іноземними мовами – Курси "Англійська для початківців".
11.00 – Відділ документів іноземними мовами – Засідання клубу "Англійська для кожного".
11.00 – Сектор обліку користувачів "Лабіринтами Гончарівки" (екскурсія).
12.00 – Центр екологічної інформації – Засідання клубу настільних рольових ігор "Dungeons&Dragons".
12.00 – Відділ рідкісних і цінних видань – "Відкриваючи світ книги" (екскурсія).