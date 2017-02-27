Херсонська бібліотека ім. О. Гончара на перший весняний тиждень підготувала цікаві заходи

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара підготувала для свої відвідувачів цікавинки на перший весняний тиждень:

1 березня

16.00 – Відділ наукової інформації та бібліографії – Засідання клубу "Дивослово".

16.00 – Відділ документів іноземними мовами – Курси "Англійська для початківців".

2 березня

10.00 – Відділ обслуговування користувачів – "Грамотний тайм-менеджмент – запорука успіху" (тренінг).

16.00 – Відділ наукової інформації та бібліографії – Засідання клубу "Кліо".

УЇКЕНД У ГОНЧАРІВЦІ

4 березня

10.00 – Відділ мистецтв – Засідання клубу "Легко вивчати таку складну німецьку".

11.00 – Сектор обліку користувачів – "Лабіринтами Гончарівки" (екскурсія).

11.30 – Відділ наукової інформації та бібліографії – Курси української мови.

12.00 – Відділ рідкісних і цінних видань – "Відкриваючи світ книги" (екскурсія).

14.00 – Центр екологічної інформації – Засідання "Херсонського анімаційного клубу ХАК"

14.00 – Зала каталогів – "Точка перетину". Вечір сучасного танцю від студії "Insight".

5 березня

Відділ обслуговування користувачів – "Кобзар" – найулюбленіша книга усіх часів". Книжково-ілюстративна виставка однієї книги до 150-річчя перевидання "Кобзаря" Т. Г. Шевченка.

10.00 – Відділ документів Іноземними мовами – Курси "Англійська для початківців".

11.00 – Відділ документів іноземними мовами – Засідання клубу "Англійська для кожного".

11.00 – Сектор обліку користувачів "Лабіринтами Гончарівки" (екскурсія).

12.00 – Центр екологічної інформації – Засідання клубу настільних рольових ігор "Dungeons&Dragons".

12.00 – Відділ рідкісних і цінних видань – "Відкриваючи світ книги" (екскурсія).