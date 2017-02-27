В Херсоні відбудеться показ фільму, в якому головні ролі зіграли люди з синдромом Дауна

В Херсоні 9 березня відбудеться закритий показ документальної драми «Ты где/Я здесь», в якої головні ролі зіграли люди з синдромом Дауна, мешканці Одеси. 7 героїв, 7 нерівних подихів, 5 історій, від яких завмирає серце… Херсон – друге місто на території України, де відбудеться закритий показ фільму. Після показу відбудеться прес-конференція з режисером, продюсером та батьками героїв фільму. Захід присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, і організований Херсонською обласною організацією підтримки дітей з синдромом дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини».

Мета заходу: формувати толерантне ставлення суспільства до дітей з інвалідністю, зруйнувати бар'єри страху та надихнути молодь до спілкування та дружби з особами з особливими потребами.

Кінопоказ відбудеться в к/т «Мультиплекс» (ТРЦ "Фабрика"). Початок в 15:00.

По материалам: 0552.ua