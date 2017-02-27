У Херсоні відбудеться концерт відомого піаніста

У Херсоні 22 березня відбудеться концерт Антонія Баришевського (фортепіано). У 16 років Антоній став лауреатом Всеукраїнської програми «Людина року», а через рік взяв участь в молодіжному концерті Європейського Радіо в Мюнхені (Німеччина). Антоній Баришевський – лауреат понад 20 міжнародних конкурсів, а також декількох Всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Антоній постійно виступає із сольними концертами і у супроводі оркестрів в Україні і за кордоном – гастролював у Франції, Італії, Швейцарії, Данії.

А також у Ісландії, Росії, Білорусі, Сербії, Румунії, Польщі, Іспанії, Німеччині, Бельгії, Марокко, Ізраїлі, США.

Концерт "Наодинці з роялем" у Херсоні відбудеться в великій залі Херсонського музучилища. У програмі – твори Людвіга ван Бетховена. Початок о 17:00.

Джерело: 0552.ua