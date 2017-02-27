На Херсонщині рятувальники діставали з кювету авто “швидкої допомоги”

27 лютого о 03:25 на номер Служби порятунку «101» Берислава надійшло повідомлення про те, що на вул. Івана Франка потрапив у кювет автомобіль швидкої допомоги. На місце події було направлене пожежно-рятувальне відділення на пожежному автомобілі у складі 5 осіб. За допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли карету швидкої на проїжджу частину дороги. Встановлено, що працівники Служби «103» повертались з виклику з хворим пацієнтом, якого після пригоди на автошяху було оперативно переміщено в іншу машину і доставлено до медичного закладу.

ГУ ДСНС в Херсонській області