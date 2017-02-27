Херсонские патрульные задержали гражданина, у которого нашли наркотики

В Херсоне 25 февраля около 18:00 на Бериславском шоссе инспекторы заметили подозрительного мужчину. Он постоянно оглядывался, а также мгновенно изменил направление движения, увидев патрульный автомобиль. Полицейские догнали его. Неизвестный заметно нервничал. Во время общения с патрульными он достал из кармана, а затем снова спрятал, предмет, похожий на элемент устройства для употребления наркотиков. Во время поверхностной проверки у него также обнаружили сверток с веществом растительного происхождения, похожим на каннабис, и емкость с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на наркотическое. На место вызвали следственно-оперативную группу.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Херсона в Facebook