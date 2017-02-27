Херсонские пограничники задержали 27-летнего гражданина Украины, у которого оказались поддельные документы на авто

В воскресенье, 26 февраля, в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» на автомобиле «FIAT GRANDE PUNTO» прибыл 27-летний гражданин Украины, который направлялся из Армянска в Херсон. о время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что доверенность на право управления транспортным средством возможно поддельное, так как в соответствии с базой данных, владелец автомобиля на момент выдачи доверенности находился за пределами материковой части Украины. тПо данному факту пограничники проинформировали Каланчакский отдел Нацполиции и направили сообщение о возможных фактах уголовного преступления по ст. 366 УК Украины «Служебный подлог».

Помощник начальника пограничного отряда,

начальник пресс-службы Иван Шевцов