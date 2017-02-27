Херсонські прикордонники та СБУ виявили злочинця

Прикордонники Херсонського загону на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим активно співпрацюють з іншими правоохоронними органами, зокрема і з Службою Безпеки України. Так, 26 лютого вночі в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак» прикордонники за інформацією СБУ виявили 27-річного громадянина України, уродженця Узбекистану, який перебуває у розшуку. Громадянин направлявся з окупованого Криму на материкову частину України на автомобілі «Volkswagen ». Під час проходження паспортного контролю прикордонники встановил:

з 2016 року даний громадянин розшукується правоохоронними органами за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Порушника затримано та передано співробітникам Каланчацького відділення Національної поліції.

Помічник начальника прикордонного загону,

начальник прес-служби Іван Шевцов