Сигнал телерадиовышки на Чонгаре РФ заглушить полностью не сможет

РФ технически не сможет полностью заглушить сигнал с Чонгарской телерадиовышки в Крыму. Об этом в эфире 5 канала заявил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. «100%, что все крымчане имеют возможность смотреть украинские телеканалы и часть радиостанций через спутник. Каждый, кто хочет это делать, и имел возможность это делать и до оккупации, они это делают», – сказал он. Теперь, по его словам, создаются возможности в виде строительства телерадиовышки на Чонгаре.

«Технически заглушить этот сигнал полностью не будет возможности», – сказал Костинский.

По материалам: Гривна. Новый формат