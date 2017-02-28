У Херсоні щорічно встановлюватимуть білборди загиблим героям АТО

КП «Оберіг» звернулося до міського голови Володимира Миколаєнка з ініціативою – щорічно встановлювати білборди херсонцям, загиблим у зоні проведення антитерористичної операції. Місто проект підтримало, повідомляється на сторінці КП у Facebook. Усі питання стосовно фото та змісту білбордів узгоджені з родинами загиблих. Рідні підтримують цю ідею, у свою чергу вони дуже хвилюються, їм приємно, що про їх близьких, коханих людей, які героїчно загинули на сході, пам’ятають і цінують їхні земляки.

«У зверненні до міської влади ми акцентували увагу на тому, щоб білборди, за можливістю, встановлювали напередодні державних свят – Дня Незалежності України та Дня захисника України. Це саме ті дні, які наповнені гордістю і звитягою. Такі дні покликані щоразу нагадувати кожному з нас, яку важку ціну довелося заплатити. У нас, рідних, присутня велика гордість за своїх близьких. Дивлячись на хлопців кожен повинен розуміти, що події, які відбуваються на сході це не десь далеко за океаном, а зовсім поруч. Кожен з загиблих захисників – це чиясь рідна людина, сусід, однокласник, колега… Хочеться, щоб ідеї, бажання та цілі хлопців не зупинилися з биттям їх сердець, щоб те чим вони жили та те до чого вони прагнули втілилося у життя. Цей проект – пам'ять про наших полеглих військових, це історія, яка пишеться нами зараз», – зазначила Оксана Набєгова, ініціатор проекту, мати загиблого бійця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Миротворець» Романа Набєгова.

В.о. директора КП «Оберіг» Лариса Цигульська наголосила: «Цей проект дуже важливий. Хлопці віддали своє життя за те, щоб ми з вами кожного ранку вставали та мали можливість бачити сонце. Встановлення білбордів – найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Це наша дяка, шана й пам'ять, які житимуть вічно».

Також планується встановлення білбордів і загиблим учасникам АТО з Херсонської області. Відповідний лист вже направлено голові Херсонської обласної державної адміністрації Андрію Гордєєву.