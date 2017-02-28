У Херсоні водій напідпитку скоїв ДТП

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17017049_1050360401736184_8517254297763628394_oУчора близько першої години ночі херсонським патрульним надійшов виклик про ДТП на вулиці Нафтовиків. На місці інспектори побачили автомобіль "ЗАЗ Daweoo", що отримав механічні пошкодження. Перш за все поліцейські переконались, що в наслідок пригоди ніхто не постраждав. Як з’ясували патрульні, водій не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та наїхав на перешкоду. Автомобіль отримав механічні пошкодження. Під час спілкування у водія інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Він погодився пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер». Результат – 2,14 проміле (припустимо – 0,2). На чоловіка склали адмінпротоколи за ст. 124 ("Порушення ПДР, що спричинило ДТП") та 130 ("Керування у стані сп’яніння"). 

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. 

Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Херсона в Facebook

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