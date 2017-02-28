На Херсонщині за розтрату державного майна чоловік може провести за гратами 12 років

Генічеською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно керівника філії одного із публічних акціонерних товариств, який обвинувачується у розтраті державного майна на загальну суму понад 900 тис грн, за ч. 5 ст. 191 КК України. Встановлено, що дана особа за попередньою змовою з іншою особою, місце знаходження якої на цей час невідомо, здійснила розтрату близько 500 т зерна, яке знаходилось на зберіганні у вказаного підприємства. За вчинення злочину порушнику загрожує:

покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відносно спільника кримінальне провадження зупинено, останнього оголошено у розшук.

Про це у Facebook повідомляє облпрокурор Віталій Тригубенко