В Херсоне прохожие задержали грабителя

Преступление произошло примерно в 20:30 в микрорайоне Таврический. На улице к 24-летней женщине подбежал неизвестный, ударил по лицу и вырвал из рук сумочку, в которой находились деньги, планшет и документы. Потерпевшая начала звать на помощь, ее услышали несколько мужчин, которые догнали злоумышленника и задержали до приезда полиции. Следственно-оперативная группа прибыла на место и изъяла сумку с вещами потерпевшей, которые злоумышленник выбросил во время бегства. Выяснилось, что 25-летний задержанный ранее судим за имущественные преступления.

Также установлено, что на прошлой неделе в том же районе он ограбил женщину, забрав у нее сумку.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.