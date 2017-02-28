На облаштування адмінкордону з Кримом планують витратити 200 млн гривень

В цьому році на поліпшення інфраструктури на контрольно-пропускних пунктах адмінкордону з Кримом український уряд готовий виділити більш ніж 200 мільйонів гривень. Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк під час робочої поїздки до Херсонської області. «Мова йде про поліпшення умов пропуску, сервісної зони, будівництво автостанцій для того, щоб громадяни, які перетинають адмінкордон, почувалися комфортно», – сказав Лавренюк. За даними голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, проектно-технічна документація повинна бути готова до 10 березня.

А завершити облаштування пунктів мають намір до початку липня.

Джерело: UNN