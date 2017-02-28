Житель Херсонщины из соседского сарая вынес тонну угля и две тонны пшеницы

В Великолепетихское отделение полиции обратилась жительница одного из сел. Она сообщила, что в период с декабря прошлого года по февраль этого года отсутствовала дома. За это время из сарая неизвестный похитил 1 тонну угля и 2 тонны пшеницы. В тот же день полицейские сектора реагирования патрульной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 47-летний сосед потерпевшей, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина знал, что соседка на длительное время уехала в гости к детям.

В течение двух месяцев он выносил из сарая соседки уголь и пшеницу. Часть успел продать. Сотрудники полиции установили личности покупателей краденого, часть вернули заявительнице.

Отдел коммуникации полиции Херсонской области