У Херсоні покажуть «Спадок нації» – фільм, орієнтований на кожного українця

У Херсонській обласній універсальній наукової бібліотеці ім. Олеся Гончара відбудеться прем'єра першого в історії повнометражного фільму про вишиванку – «Спадок нації» (2016). Стрічку знімали чернівчани – режисером проекту став Олександр Ткачук, сценаристка – буковинська письменниця Леся Воронюк. Ідея фільму полягає в тому, що вишита сорочка є не тільки матеріальною, а й духовною спадщиною українського народу. У «Спадку нації» органічно переплетені дві площини. Перша – етнографічна – показує різноманіття унікальних орнаментів, технік вишивки, крою, що залежать від регіону побутування сорочок.

Друга – це історії людей, життя яких змінила вишиванка – врятувала, поєднала, стала символом нескореності чи останньою надією…

У Херсоні кінопокази відбудуться 22, 23 та 25 березня.

По материалам: 0552.ua

