Херсонець здобув право на участь у чемпіонатах Європи та світу з шашок

З 16 по 23 лютого у Запоріжжі пройшов чемпіонат України з шашок-100 серед юніорів (юнаки та дівчата не старше 1998 р.н.) та міні-кадетів (юнаки та дівчата не старше 2004 р.н.) з класичної, швидкої та блискавичної гри. У змаганнях приймало участь 82 спортсмена з 10 областей України. Вихованець ХДЮСШ з шахів і шашок Леонід Берніков у класичній грі набрав 9 очок з 12 можливих та став бронзовим призером. У швидкій грі він показав результат 12 очок з 14 можливих та зайняв друге місце.

У блискавичній грі Леонід набрав 10 очок з 14 можливих та став третім.

За підсумками змагань Леонід Берніков здобув право на участь у чемпіонатах Європи (Білорусь, серпень 2017) та світу (Польща, листопад 2017).

Про це повідомляє президент Херсонської обласної федерації шашок Ірина Куколева