На Херсонщині прикордонники відмовились від 500 рублів, які їм пропонував іноземець-порушник

27 лютого до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» в пішому порядку прибув громадянин Таджикистану. Під час перевірки документів прикордонники Херсонського загону встановили, що у іноземця відсутній спецдозвіл та на тимчасово окуповану територію він потрапив через пункт пропуску «Керч», функціонування якого припинено на період окупації. За порушення правил в’їзду та виїзду з ТОТ АР Крим громадянину Таджикистану заборонили в’їзд на територію України на 3 року. Для «вирішення питання» іноземець запропонувавши прикордонникам грошову винагороду у розмірі 500 рублів РФ. Від хабаря військовослужбовці відмовились.

Вони проінформовали представників Нацполіції та направили повідомлення про ознаки кримінального правопорушення за ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Про це повідомив помічник начальника прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов

