Херсонщина повністю перейшла на видачу біометричних документів

До процесу оформлення біометричних документів на Херсонщині долучилися ще 7 територіальних підрозділів міграційної служби. Відтепер оформити ID-картку та закордонний паспорт мають змогу мешканці Білозерського, Іванівського, Нижньосірогозького, Великолепетиського, Високопільського, Горностаївського, Нововоронцовського районів області. Наразі проводяться роботи із забезпечення матеріально-технічними ресурсами Верхньорогачицького територіального підрозділу. Відповідно до законодавства оформлення і видача паспорта громадянина України в зазначеному районі здійснюється у формі книжечки.

Загалом в області оформлення біометричних документів здійснюється в 21 із 22 територіальних підрозділів, а саме:

в Суворовському, Корабельному, Дніпровському районних відділах Херсона,

Білозерському,

Іванівському,

Нижньосірогозькому,

Великолепетиському,

Високопільському,

Горностаївському,

Нововоронцовському,

Новотроїцькому,

Цюрупинському,

Генічеському,

Каланчацькому,

Чаплинському,

Скадовському,

Голопристанському,

Великоолександрівському,

Бериславському,

Каховському районних секторах

та Новокаховському міському секторі.

Міграційна служба нагадує , згідно з чинним законодавством, кожен українець, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. Новий документ виготовляється у формі картки та містить безконтактний електронний носій (чіп).

Оформлюється паспорт особам, які не досягли 18-річного віку, на 4 роки, а особам, які досягли 18-річного віку — на кожні 10 років. Оформлення паспорта вперше здійснюється безкоштовно.

Звернутися для оформлення паспорта громадянин повинен упродовж місяця після досягнення 14-річного віку.

Документи для оформлення паспорта, обміну паспорта подаються до Центрів надання адміністративних послуг.

Особа, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано, для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.

ID – картка також оформлюється у разі зміни прізвища, втрати паспорта-книжечки, при досягненні 25- та 45-ти річного віку (за бажанням замість вклеювання фотокартки), а також у разі непридатності до користування.

Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 20 робочих днів складає 279 грн (87 грн – вартість адміністративної послуги, 192 грн – вартість бланка).

Вартість оформлення паспорта громадянина України не пізніше ніж через 10 робочих днів складає 366 грн (174 грн – вартість адміністративної послуги, 192 грн – вартість бланка).

За видачу паспорта громадянина України у разі обміну замість втраченого чи пошкодженого сплачується держмито у розмірі 34 грн.

Міграційна служба наголошує, що обов’язкової заміни паспорта-книжечки на паспорт — картку законодавством не передбачено. Відповідно до закону всі раніше видані документи будуть чинними до завершення строку їх дії.

З початку поточного року на Херсонщині оформлено понад 3 500 паспортів громадянина України у формі картки та більше ніж 8 000 закордонних паспортів.