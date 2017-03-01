Виконком затвердив Програму шефської допомоги військовій частині А1088 ЗСУ та сприяння Херсонському військкомату

Виконавчий комітет Херсонської міської ради проголосував за затвердження Програми шефської допомоги військовій частині А 1088 Збройних Сил України та сприяння Херсонському об'єднаному міському військовому комісаріату.

На виконання програми передбачено 1 млн 70 тис грн.

З них 200 тис грн – матеріальне забезпечення ВЧ А 1088.

870 тис грн виділять на матеріальне забезпечення Херсонського об'єднаного міського військового комісаріату, у тому числі на проведення призову на строкову військову службу – 320 тис. грн.

170 тис. грн передбачено на заходи з проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів, 380 тис.грн – на ремонт будівель та приміщень військкомату та призовної дільниці.

Про це повідомляється на сайті Херсонської міськради