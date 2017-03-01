В Новой Каховке открыли обновленный Дворец культуры

28 февраля в Новой Каховке по случаю празднования 65-го дня рождения города Новая открыли обновленный Дворец культуры. На торжестве присутствовали горожане, ветераны войны, руководство города, области и района, нардепы. После поздравлений гостей и жителей пригласила на праздничный концерт в реконструированный зал Дворца, который не работал с 2007 года после пожара. Всего на реконструкцию Дворца освоено около 38 млн грн, из которых 18,7 млн грн из местного бюджета, 19,2 млн грн – из государственного.

Уже в этом году из местного бюджета дали 450 тыс. грн. на покупку мебели.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА