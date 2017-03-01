З початку року на території Херсонщини виявлено та знищено 22 боєприпаси часів минулих війн

28 лютого о 14:30 піротехнічною групою обласної служби ДСНС знищено 2 різнокаліберних артилерійських снаряди, що були знайдені днем раніше місцевими мешканцями у лісовому масиві поблизу села Раденськ Олешківського району. Цього ж дня о 17:20 піротехніки знешкодили ще 76-мм артснаряд та гранату РГД-33, що були виявлені у першій половині дня на відстані 500 метрів від дороги на 2 км автошляху Херсон–Керч. З початку року на території області виявлено та знищено 22 боєприпаси часів минулих війн, з яких 17 артилерійських снарядів, 2 мінометні міни, 2 гранати та 1 авіабомба.